Succede di tutto al Tour de France | Philipsen sfrutta i ventagli ed è maglia gialla Evenepoel staccato Ganna ritirato

Il Tour de France 2024 è già infiammato da colpi di scena e strategie sorprendenti. Jasper Philipsen, sfruttando i ventagli e il supporto della squadra, ha conquistato la prima frazione a Lille, indossando la prestigiosa maglia gialla. Nel frattempo, Evenepoel si stacca in classifica, mentre Ganna è costretto al ritiro. Un inizio di corsa emozionante, che promette ancora molte sorprese nelle prossime settimane.

Era il favorito numero uno e, nonostante una prima tappa in quel di Lille tutt’altro che scontata, anche grazie al supporto della squadra ha dominato la frazione inaugurale del Tour de France Jasper Philipsen. Il belga si impone in volata in un gruppo ristretto dopo una giornata durissima e ricca di colpi di scena: per l’atleta dell’Alpecin-Deceuninck successo numero dieci in carriera nella corsa francese ed ovviamente Maglia Gialla sulle spalle. Cinque corridori pronti, via sono andati all’attacco a formare la prima fuga di questa Grande Boucle: Jonas Rutsch (Intermarchè-Wanty), Mathis Le Berre (Arkea B&B Hotels), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Benjamin Thomas (Cofidis) e Matteo Vercher (Team TotalEnergies). 🔗 Leggi su Oasport.it