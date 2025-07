Sinner e la battuta sulla Formula 1 | Ogni volta

Dopo aver trionfato al terzo turno di Wimbledon, Jannik Sinner si lascia andare a una battuta sulle sue passioni: la Formula 1. Con entusiasmo e un pizzico di ironia, il tennista rivela come tra un match e l’altro, il suo cuore batta anche per le qualifiche del Gran Premio. La sua dedizione allo sport è totale, dimostrando che anche i campioni più severi sanno trovare il tempo per seguire le proprie passioni.

Le parole di Jannik Sinner dopo aver battuto in tre set Pedr Martinez al terzo turno di Wimbledon. Mentre parla tradisce una certa fretta di tagliare la corda, tutta colpa della passione per la F1: "Ci sono le qualifiche del Gran Premio, scappo a vederle. Domani è il mio giorno libero, ma niente Silverstone, organizzerò gli orari degli allenamenti per seguire la gara". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner e la battuta sulla Formula 1: "Ogni volta..."

