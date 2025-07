Putin e Xi danno una clamorosa buca al vertice dei Brics È tramontata l’ambizione di fare l’anti-G7?

Il vertice dei Brics a Rio de Janeiro si presenta come un evento senza i protagonisti di sempre. Con l’assenza improvvisa di Xi Jinping e Vladimir Putin, le ambizioni di creare un’alternativa concreta al G7 subiscono un duro colpo. La mancata partecipazione di queste figure chiave lascia il gruppo in una posizione di forte incertezza, aprendo uno scenario nuovo e incerto per le economie emergenti e il loro ruolo a livello globale. Nessuna spiegazione ufficiale per il forfait di Xi ai Brics, alimentando così molteplici interrogativi sul futuro del blocco.

Non ci saranno né il presidente cinese Xi Jinping, né quello russo Vladimir Putin. Il vertice dei Brics che si terrà domani e lunedì a Rio de Janeiro, in Brasile, sarà dunque gravemente ridimensionato dall'assenza dei due principali leader del gruppo, che riunisce le dieci economie emergenti e ha l'ambizione di connotarsi come un'alternativa al G7. Nessuna spiegazione per il forfait di Xi ai Brics. Nessuna spiegazione è stata fornita per l'assenza di Xi, giustificata semplicemente con generici "impegni sovrapposti". Si tratta di un'assenza che si fa notare anche perché negli ultimi dodici anni Xi non ha mai mancato l'appuntamento con i Brics.

