Una pistola portachiavi calibro 7.65 trovata a Giugliano | ecco come funziona l’arma tascabile pronta a sparare

Una pistola portachiavi calibro 7.65 trovata a Giugliano: un oggetto tascabile e sorprendente, pronto all’uso in un istante. Dotata di due cartucce nascoste, si attiva premendo semplicemente i bottoni sul dorso. Un’arma clandestina che ha scosso le forze dell’ordine, scoprendo quanto possa essere insidiosa la discrezione. Ecco come funziona questa arma tascabile, che pone nuove sfide alla sicurezza urbana.

Una pistola portachiavi, un piccolo dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa. Abbinate due cartucce, pronte ad essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso. E’ quanto hanno trovato i carabinieri sul comodino di un incensurato di Giugliano in Campania. L’uomo è finito in manette per detenzione di armi clandestine. Nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me