La seconda vita di Victoria | scatenata a Roma con la techno

Victoria De Angelis, nota per il suo ruolo nei Måneskin, si reinventa in un nuovo entusiasmante capitolo musicale: la techno. La bassista romana si scatena in consolle, portando energia e ritmo ai festival di Roma, come al "Videocittà" al Gazometro di Ostiense. Con questa seconda vita artistica, Victoria dimostra che la passione non ha limiti, confermando il suo talento poliedrico e la capacità di sorprendere il pubblico in ogni scena.

Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, è ormai lanciatissima nella sua seconda vita musicale. Oltre al rock con Damian David e compagni, la musicista romana ha scelto la vita da deejay per scatenarsi sul palco a ritmo di techno. Qui la vediamo in consolle durante la seconda serata di "Videocittà" festival delle arti digitali al Gazometro di Ostiense. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La seconda vita di Victoria: scatenata a Roma con la techno

