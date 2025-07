Intelligenza artificiale da promessa a potere | l’Italia decolla ma solo un’elitè la sfrutta davvero?

Nel 2024, l’Italia è in corsa verso l’innovazione digitale, con il mercato dell’intelligenza artificiale che tocca gli 81,6 miliardi di euro. Tuttavia, questa rivoluzione rimane appannaggio di un’élite ristretta, lasciando molti indietro. È il momento di capire come democratizzare le opportunità offerte dall’IA e trasformare questa promessa in un potere diffuso, affinché tutto il Paese possa beneficiare davvero del suo potenziale.

Il 2024 ha segnato un incremento significativo per il mercato digitale, che ha raggiunto un valore di 81,6 miliardi di euro, registrando una crescita del 3,7% rispetto all'anno precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - promessa - potere

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

(? Saverio Alloggio) Marc Benioff, Ceo di Salesforce, ha detto apertamente che «l’intelligenza artificiale sta già facendo metà del nostro lavoro». Una dichiarazione programmatica per la sua azienda, e forse per un intero settore. Intervistato dalla Cnbc, il fon Vai su Facebook

Intelligenza artificiale, da promessa a potere: l’Italia decolla, ma solo un'elitè la sfrutta davvero?; Il potere nell’era dell’intelligenza artificiale: algoritmi, spazio digitale e responsabilità | Articoli; Gli svantaggi dell'intelligenza artificiale.

Sostenibilità, la doppia faccia dell’intelligenza artificiale - Oltre il 20% della crescita della domanda di elettricità dipenderà dai data center. Da ilsole24ore.com

Da promessa a prerequisito: esame “data-driven” per le aziende - Il corretto trattamento dei dati assume un ruolo sempre più centrale per le imprese, anche grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale ... repubblica.it scrive