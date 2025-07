Sinner annienta Martinez | avversario strapazzato vola agli ottavi guidando la carica degli azzurri Cobolli in testa

Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale con una prestazione da standing ovation, annientando lo spagnolo Pedro Martinez in meno di due ore e aprendo la strada alla carica degli azzurri. Con un gioco brillante e tre ace finali, l'italiano aggiunge un altro record alla sua collezione: il 17° ottavo di finale in uno Slam, un primato tutto italiano che testimonia il suo talento in continua crescita. La vera sorpresa è appena iniziata.

Sarà stata pure la (tele) cronaca di una vittoria annunciata, ma Jannik Sinner che vola agli ottavi di finale strapazzando lo spagnolo Pedro Martinez, n.52 Atp, in meno di due ore di gioco, è stato comunque uno spettacolo emozionante: a partire (o meglio finendo) con l’azzurro che chiude l’ultimo game con tre ace di seguito. E siglando un altro record, l’ennesimo: per Sinner è il 17esimo ottavo di finale in uno Slam, primato italiano strappato a Nicola Pietrangeli che ne ha giocati 16. Wimbledon, Sinner strapazza Martinez e vola agli ottavi. Le telecamere immortalano quello sguardo penetrante che tradisce la consapevolezza di una supremazia schiacciante – ribadita a suon di ace appunto (ben 11 nel corso dell’incontro) e break point a gogò – nella partita contro un sofferente Martinez che Sinner ha concluso con una vittoria in tre set, e con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-1, che conferma come il rivale più che battuto, sia stato annientato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner annienta Martinez: avversario strapazzato, vola agli ottavi guidando la carica degli azzurri. Cobolli in testa

