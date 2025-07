Ter Stegen all’Inter? La verità sul portiere del Barcellona | ecco cosa filtra sul possibile colpo dei nerazzurri Rivelazione

Le voci di un possibile trasferimento di Marc-André ter Stegen all’Inter hanno acceso entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, ma la realtà dei fatti dice altro. Secondo Fabrizio Romano, al momento non ci sono trattative in corso né contatti ufficiali tra le due società. La pista resta dunque fredda, alimentando il desiderio di scoprire quali possibili colpi di mercato attendano l'Inter. Ma cosa c’è davvero dietro queste indiscrezioni? Restate con noi per saperne di più.

Ter Stegen all'Inter? La verità sul portiere del Barcellona, tutti gli aggiornamenti di mercato anche in casa nerazzurra. Che cosa filtra. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, le recenti voci che collegano Marc-André ter Stegen all' Inter sembrano infondate. Il noto giornalista ha confermato che, al momento, non ci sono stati contatti tra il club nerazzurro e i catalani per il portiere tedesco, né tantomeno sono emersi approcci tra ter Stegen e l' Inter. Nonostante le numerose indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, al momento non esistono trattative o negoziazioni concrete per il futuro del portiere del Barcellona.

Ter Stegen all’Inter, clamoroso dalla Spagna: può essere l’erede di Sommer. Tutti i dettagli - Le ultime indiscrezioni dalla Spagna infiammano il mondo nerazzurro: l’Inter potrebbe presto mettere le mani su Marc-André ter Stegen, il portiere del Barcellona.

