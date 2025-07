Real Madrid Borussia Dortmund streaming e diretta tv | dove vedere la partita del Mondiale per club

Se desideri seguire in tempo reale l’emozionante sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund nel Mondiale per club, sei nel posto giusto. Oggi, alle 22:00 negli Stati Uniti, i due giganti del calcio si affrontano in un match imperdibile. Ma dove poter vedere questa partita epica? Scopri tutte le info su streaming e diretta TV, tra Sky Sport e Dazn, e preparati a vivere ogni minuto di questa sfida spettacolare.

. REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND STREAMING TV – Oggi, sabato 5 luglio 2025, alle ore 22 Real Madrid e Borussia Dortmund scendono in campo negli Stati Uniti per i quarti di finale del Mondiale per club. Dove vedere Real Madrid Borussia Dortmund diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra Real Madrid e Borussia Dortmund sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Real Madrid Borussia Dortmund streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club

