Le tensioni tra Thuram e l’Inter sembrano ormai un ricordo. Marcus Thuram, protagonista di recenti polemiche, ha mostrato il suo lato più caloroso accogliendo sui social Yann-Ange Bonny, nuovo talento nerazzurro. Un gesto che sembra segnare una svolta positiva nel rapporto tra il calciatore e la squadra, rafforzando l’unità e la determinazione della rosa interista verso nuovi obiettivi.

Il presunto strappo tra Thuram e l’Inter sembra ormai rientrato. Lo stesso attaccante francese ha accolto sui social il nuovo acquisto nerazzurro, Yann-Ange Bonny. ACCOGLIENZA – Il francese Tikus che accoglie il francese Bonny. Marcus Thuram, al centro del dibattito interista negli ultimi giorni dopo il presunto strappo avuto con l’Inter e Lautaro Martinez in merito al “ like ” premuto al comunicato di Hakan Calhanoglu, accoglie sui social il nuovo acquisto offensivo dell’Inter: ossia Yann-Ange Bonny. L’attaccante del 2003, in arrivo dal Parma per oltre 23 milioni di euro, è stato ufficializzato proprio in mattinata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - FOTO – Thuram, strappo rientrato? Tikus accoglie sui social Bonny!

