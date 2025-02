Iltempo.it - Salvini parla in spagnolo e la folla si entusiasma: "Bye bye Pedro Sanchez e bye bye Open Arms" | GUARDA

Il leader della Lega Matteoha iniziato il suo intervento all'evento dei Patrioti a Madrid ringraziando inper «l'appoggio» ricevuto durante il processo. «Perdonatemi per il mio, ma ci provo. Sono stato imputato per tre anni con l'accusa di sequestro di persona per aver bloccato gli sbarchi dei migranti clandestini in Italia», «e finalmente a dicembre sono stato assolto, ha vinto il diritto a difendere le frontiere dalle invasioni, abbiamo vinto noi», ha dettotra gli applausi dei presenti. «Hanno persoe le Ong di sinistra, a cui mandiamo un caloroso saluto. Bye bye, bye bye, viva la libertà», il finale che ha scatenato la