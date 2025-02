Calciomercato.it - Inzaghi criticato e in discussione: c’è una strada per l’addio

Il tecnico dei nerazzurri finisce nel mirino della critica dopo il pesantissimo ko di Firenze. Niente aggancio al Napoli e campioni d’Italia nel mirinoe in: c’è unaper(LaPresse) – Calciomercato.itE’ davvero pesante il ko a Firenze. Dopo il 3 a 0 subito contro la Fiorentina, l’Inter e i suoi tifosi si interrogano su una sconfitta che fa davvero tanto male. La prestazione dei nerazzurri è da bocciare, non c’è proprio nulla da salvare e inevitabilmente Simoneè finito nel mirino della critica Il problema non è che è stata la peggiore partita della gestione, il problema è che è stato lo stesso recupero di tre anni fa Bologna Inter anzi peggio. Non abbiamo imparato niente. Lo chiamano turn over ma è solo presunzione. Soffro. Notte— GiacomoCiccioValenti (@cicciovalenti) February 6, 2025uno scudetto vinto in 4 stagioni lo rende un Berselljnj .