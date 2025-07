Decoro sfida vinta | La città è più pulita

Il mese di giugno testimonia il successo della sfida al decoro di Fabriano: una città più pulita, ordinata ed efficiente. Con oltre 499 pezzi ingombranti ritirati a domicilio e più di 70 vie diserbate, i numeri parlano chiaro e confermano l’impegno costante di AnconAmbiente spa e del Comune di Fabriano. Un risultato che invita a guardare con fiducia al futuro, continuando a condividere e sostenere questa importante battaglia per la qualità della vita.

In tutto 499 pezzi ingombranti ritirati a domicilio, 6 interventi per rifiuti abbandonati, oltre 70 vie diserbate, 213 segnalazioni elaborate, lavaggi settimanali completi dei cassonetti e tre spazzatrici costantemente in azione. I dati parlano chiaro: Fabriano è più pulita, più ordinata, più efficiente. Questi i numeri dell' igiene urbana del mese di giugno che emergono dal report redatto da AnconAmbiente spa per conto del Comune di Fabriano che restituisce l'immagine di una città in cui il decoro non è un dettaglio, ma una priorità assoluta. Nel dettaglio, a giugno sono stati effettuati 180 ritiri domiciliari di rifiuti ingombranti, per un totale di 499 pezzi raccolti, trasportati e smaltiti correttamente.