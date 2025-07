Gallipoli | sabato Damante Le One e Rovazzi sul palco della Praja LaBellaVita | nei giorni successivi Shiva Artie5ive Tedua Clara e tanti top dj

Preparati a un'estate indimenticabile a Gallipoli! Sabato 12 luglio, la Praja si trasforma nel cuore pulsante della musica con Damante, Le One e Rovazzi che scatenano il pubblico sotto lo slogan di LaBellaVita. Ma l’energia non si ferma: nei giorni successivi, scena a Shiva Artie5ive, Tedua, Clara e tanti top DJ pronti a far ballare tutta la città. L’estate è appena iniziata: vieni a vivere il ritmo più vibrante!

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori: Sabato 12 luglio sul palco della Praja Gallipoli ci sono ben tre artisti: Damante, Le One e Rovazzi per l’evento LaBellaVita, ovvero lo slogan tipo di questo mitico club. Damante non è solo un personaggio tv e un dj di livello italiano: il suo sound lo porta ormai in tutto il mondo. Fabio Rovazzi è un personaggio ed un vero artista, tra pop, tv e video. E infine ecco Le One, rapper campano in forte cresccita. Appassionato di graffiti e skate, ha iniziato a scrivere a 13 anni. Ha conquistato fama con “Addo?Staje” (Disco d’Oro), seguita da hit come “Amo?Amo?Amo”, “Nun è Over” e “Parente”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it