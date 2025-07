minaccia e picchia il padre anziano per farsi dare i soldi 42enne a processo

Un grave episodio di violenza familiare scuote la comunità modenese: un uomo di 42 anni ha minacciato e picchiato il padre anziano per ottenere denaro, vivendo anni di terrore e oppressione. Ora, davanti alla giustizia, dovrà rispondere delle accuse di stalking, estorsione e rapina. L’udienza è prevista per il prossimo 4 novembre, segnando un passo importante nella lotta contro la violenza domestica e la tutela dei più deboli.

Ha minacciato e aggredito per anni l’anziano padre, costringendolo a vivere nel terrore ad un unico scopo: costringerlo a consegnargli denaro. Ieri l’uomo, su richiesta della procura è stato rinviato a giudizio e ora affronterà il processo. L’udienza è stata fissata per il prossimo quattro novembre. Le accuse nei confronti dell’imputato, un modenese di 42 anni sono quelle di stalking, estorsione e rapina nei confronti del padre. A seguito della denuncia della presunta vittima, oggi il figlio è sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e detenuto in carcere. Le violenze tra le mura domestiche, secondo gli accertamenti sarebbero andate avanti dal 2022 e fino ad aprile di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it