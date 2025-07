Martina Franca | riconoscimento del valore storico e architettonico dei portici e di piazza Maria Immacolata Comitato centro storico | ora i necessari adempimenti

Martina Franca può finalmente gioire: il Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto ufficialmente il valore storico e architettonico dei Portici e di Piazza Maria Immacolata, attribuendo loro un interesse di grande rilevanza. Un risultato frutto di anni di impegno e passione, sostenuto da cittadini, volontari e figure chiave come l’ex Sindaco Franco Ancona. Ora, si apre un nuovo capitolo per la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio prezioso, con i prossimi passi necessari per preservarlo e promuoverlo.

Dopo più di un anno il Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto il valore storico e architettonico dei Portici e di Piazza Maria Immacolata, a Martina Franca, definendolo di interesse particolarmente importante. Coadiuvato dall'ex Sindaco della città, Franco Ancona, dal dott. Pierdomenico Gallo e confortati dal concorso di tanti volontari, nonostante, lo scetticismo di alcuni, il Comitato Centro Storico, avviando la richiesta di salvaguardia del luogo come Associazione privata

