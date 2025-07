Spiegate le vele | gara verso la Croazia

Le vele si spiegano con entusiasmo sulla linea di partenza della ventiquattresima edizione della storica regata "Civitanova-Sebenico". Con 37 scafi pronti a sfidarsi, l'evento promette emozioni e sfide sportive di alto livello, consolidando il suo ruolo di tappa fondamentale del Campionato italiano Offshore. La competizione unisce eccellenza, passione e tradizione, portando gli equipaggi verso nuove avventure in mare aperto. La gara si appresta a scrivere un'altra pagina memorabile della vela italiana.

Partita. La ventiquattresima edizione della storica regata "Civitanova-Sebenico" è entrata nel vivo e ieri mattina gli equipaggi hanno preso il largo dal molo di Civitanova. Sono 37 gli scafi iscritti alla regata internazionale valevole come tappa del Campionato italiano Offshore della Federazione italiana vela, dal Club Vela Portocivitanova in collaborazione con il Circolo Vela Val Sebenico e con i patrocini della Regione Marche, Coni Marche e degli stessi Comuni di Civitanova e Sebenico (Croazia). Prima il briefing, poi la partenza dal Club Vela. Gli scafi da regata, appartenenti al gruppo "Orc" che comprende 20 imbarcazioni, sono partiti intorno alle 12.

Spiegate le vele: gara verso la Croazia - Diretta, invece, la rotta che è stata seguita dal gruppo "Gran Crociera", composto dai 17 restanti equipaggi che in questo modo hanno risparmiato circa 20 miglia di mare. Da ilrestodelcarlino.it

