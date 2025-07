Studentessa palpeggiata Chiesti tre anni per il prof

Un caso che scuote il mondo scolastico e mette in evidenza l’importanza di tutela e rispetto. La Procura ha chiesto tre anni di reclusione per un professore ultrasessantenne accusato di violenza sessuale su una studentessa quindicenne, avvenuta durante una lezione. Un episodio che solleva interrogativi fondamentali sulla sicurezza degli studenti e sulla responsabilità delle istituzioni nell’arginare comportamenti inappropriati. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e giudizio.

Tre anni di reclusione. È questa la condanna chiesta dalla Procura per il professore ultrasessantenne dell’Istituto agrario di Ravenna, imputato per violenza sessuale nei confronti di una sua studentessa, all’epoca dei fatti quindicenne. L’episodio contestato risale al febbraio 2022 e si sarebbe verificato durante una lezione in aula di disegno. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’insegnante si sarebbe avvicinato alla giovane da dietro, approfittando della disposizione stretta dei banchi, e l’avrebbe sfiorata in modo inappropriato. La ragazza, oggi parte civile assistita dall’avvocata Sara Scarpellini, ha confermato i fatti in incidente probatorio, parlando anche di altre voci che circolavano tra i corridoi della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studentessa palpeggiata. Chiesti tre anni per il prof

