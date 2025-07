Puglia turismo | dati in crescita Ieri presentazione

La Puglia turistica ha registrato segnali di crescita e innovazione, come ha evidenziato la recente presentazione dei dati ufficiali. La Regione, con la sua Giornata di Studi dedicata al “Valore socio-economico del turismo”, sottolinea l’impegno nel consolidare il settore e sviluppare nuove prospettive. Un percorso che valorizza le eccellenze locali e apre nuove opportunità di sviluppo. La strada verso un turismo sempre più sostenibile e competitivo è ormai tracciata, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Di seguito un comunicato dalla Regione Puglia: La Puglia turistica si muove in direzione di un percorso di crescita e consolidamento, innovazione, e lo fa anche attraverso una Giornata di Studi dedicata a "Il valore socio-economico del turismo: analisi, prospettive e innovazione di prodotto",  promossa dall'Assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica e dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, con l'organizzazione a cura dell'Osservatorio Turistico di A.Re.T. Pugliapromozione, in collaborazione con stakeholder territoriali, istituti di ricerca e partner tecnologici.

