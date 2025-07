Atletica | assoluti di Puglia a Molfetta Oggi e domani

Preparati a vivere due giorni di pura adrenalina all’Atletica Assoluti di Puglia a Molfetta! Venerdì 11 e sabato 12 luglio, i migliori atleti della regione sfideranno sé stessi in una competizione senza precedenti, con uno spettacolare programma serale di quattro ore al “Cozzoli”. Un’occasione unica per assaporare il meglio dell’atletica pugliese e scoprire nuovi talenti. Non mancate, perché lo spettacolo sta per cominciare!

Di seguito il comunicato: È tempo di ASSOLUTI. Tornano i migliori protagonisti della Puglia su pista, con la due giorni dedicata ai titoli più prestigiosi della stagione outdoor. L’edizione 2025, in via del tutto sperimentale, si dipanerà in una prima giornata, venerdì 11 luglio, e nella seconda, sabato 12 luglio. Spettacolo garantito con un programma serale di 4 ore di atletica, a partire dalle ore 18.30, nell’impianto “Cozzoli” di Molfetta (Ba). Circa 500 atleti a rappresentare le oltre 50 società. Tra i protagonisti attesi, Paolo Langiulli (G.S. Avis Barletta ASD), fresco di PB sui 200mt a Grosseto, con il suo 20. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Atletica: assoluti di Puglia a Molfetta Oggi e domani

