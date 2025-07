‘Imola di mercoledì’ Musica e visite guidate L’evento di Ascom chiude in bellezza

Imola di Mercoledì si conclude con un evento magico, tra musica e visite guidate, che ha incantato il centro storico. Un’atmosfera avvolgente, accompagnata dalla brezza estiva e dall’ispirazione ai quattro elementi naturali, ha regalato serate di festa, cultura e shopping sotto le stelle. Un finale all’insegna di leggerezza e poesia, perfetto per lasciarci con il desiderio di nuovi incontri e emozioni. La magia dell’estate continua a Imola, pronta a sorprenderci ancora.

Una città attraversata da una brezza leggera e vestita di bianco ha fatto da cornice, l’altra sera, all’ultimo appuntamento di ‘ Imola di mercoledì ’, la rassegna promossa da Confcommercio Ascom che ha animato per quattro settimane il cuore del centro storico. Un’edizione ispirata ai quattro elementi della natura, che ha chiuso con leggerezza e poesia, tra shopping sotto le stelle e spettacoli per tutte le età. Complice l’avvio dei saldi estivi e il cielo sereno, migliaia di persone hanno scelto di trascorrere la serata passeggiando tra le vetrine, approfittando dell’iniziativa ‘ Shopping by night ’ che premiava chi faceva acquisti in almeno due negozi diversi con una maglietta ufficiale dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it