Taranto | quella V E cinquanta anni dopo Ieri il ritrovo al Battaglini

Un emozionante tuffo nel passato: a 50 anni dall'esame di maturità, gli ex studenti della Classe V E del Liceo Battaglini di Taranto si sono ritrovati per rivivere i giorni più intensi della loro giovinezza. Con entusiasmo e un pizzico di nostalgia, hanno condiviso ricordi e sorrisi, rafforzando il legame con il loro amato liceo e tra di loro. Un momento speciale che rimarrà scolpito nei cuori di tutti...

Di seguito il comunicato: Un goliardico ritorno tra i banchi del Liceo Battaglini: gli studenti della Classe V E si sono ritrovati in mattinata, con qualche capello bianco in più, ma con la stessa energia e allegria, per festeggiare insieme il mezzo secolo dal loro esame di maturità nel prestigioso liceo tarantino. Dopo la tradizionale foto sulla scalinata di ingresso del liceo, la stessa scattata 50 anni addietro dopo la maturità, sono entrati nell'istituto scolastico e hanno occupato i banchi dell'aula in cui sedevano mezzo secolo addietro, tutti diciottenni spensierati. Questi i loro nomi: Giuseppe Campanelli, Paolo Bellipanni, Maurizio Cocciolo, Pietro De Franco, Augusto Fracasso, Fabio Franzoni, Cosimo Gigante di N, Vito Ligorio, Claudio Lucarella Cosimo Gigante di A, Efisio Marras, Giuseppe Marzulli, Sergio Minafra, Danilo Neglia, Giuseppe Perrini, Donato Racugno, Cesare Ricchiuti e Ivo Serio.

