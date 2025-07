Ferrovia Parma-Suzzara Elettrificazione terminata

La tanto attesa elettrificazione della ferrovia Parma-Suzzara si è finalmente conclusa, aprendo nuove prospettive di sostenibilità e efficienza nel trasporto regionale. Sebbene i treni elettrici siano ancora in attesa di entrare in servizio, previsti non prima dell’inizio del 2026, i lavori di completamento stanno finalizzando un importante passo avanti per la mobilità locale. Resta da scoprire come questa innovazione cambierà il modo di viaggiare nella regione.

È stata annunciata la conclusione dell'intervento di elettrificazione della ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara, con i treni elettrici che invece dovrebbero esordire sul percorso non prima dell'inizio 2026. Intanto, fino a settembre, la circolazione dei treni è ferma (sostituita da bus) proprio per completare i lavori. Ieri a Parma l'operazione è stata illustrata dall'assessore regionale Irene Priolo, da amministratori locali e dai vertici Fer. Terminata la parte infrastrutturale, sono ora in corso i collaudi e la certificazione per l'autorizzazione, che consentirà l'avvio del servizio commerciale totalmente elettrico, nei prossimi mesi, sulla linea di quasi 40 chilometri.

