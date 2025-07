Linea ferroviaria Codigoro-Conserve Italia cnque miliardi di vecchie lire spesi inutilmente

Linea ferroviaria Codigoro-Conserve Italia: un investimento da cinque miliardi di vecchie lire, sprecato e dimenticato? È quanto ha evidenziato Dario Gabbari, consigliere di opposizione e coordinatore di FdI, sollevando dubbi sulla reale utilità di un tratto che, dopo tanti anni, sembra ancora non aver raggiunto il suo pieno potenziale. La questione, al centro del dibattito locale, si fa più pressante con nuovi interventi e iniziative riguardanti la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.

E' stato il consigliere di opposizione e coordinatore locale di FdI, Dario Gabbari, a sollevare con un'interpellanza al sindaco di Codigoro Alice Zanardi e al presidente del consiglio comunale Elia Mantovani la questione del tratto ferroviario che dalla stazione codigorese raggiunge lo stabilimento di Conserve Italia. L'esponente della minoranza segnala come in quest'ultimo periodo si stiano leggendo interventi ed iniziative riguardanti la necessità di incrementare il trasporto ferroviario con la realizzazione di una linea Ferrara-Lidi, ma anche quelli riguardanti l' elettrificazione della linea Ferrara-Codigoro "con annesse le denunce delle sue attuali disfunzioni ed inefficienze, interventi di incremento per i quali sono in toto favorevole.

