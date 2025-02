Tpi.it - Roma, 36enne ai domiciliari per stupro evade e violenta un’altra ragazza: ora è in carcere

Un uomo di 36 anni, che si trovava agli arresticon l’accusa dinei confronti di unadi 20 anni, è stato nuovamente arrestato e condotto inper essere evaso daie avertogiovane.L’uomo, di nazionalità peruviana, è un noto “pr” di. La prima vittima dei suoi abusi è una-immagine che lui stesso aveva ingaggiato per lavorare in una discoteca in zona Tiburtina. L’avrebbeta nella notte tra l’11 e il 12 ottobre.Secondo quanto ricostruito, i due si conoscevano da circa tre anni. Quella sera, ille avrebbe offerto un paio di drink da bere “tutto in un sorso” che presumibilmente contenevano – all’insaputa della vittima – una sostanza alterante, per poi stuprarla su un’auto in un parcheggio vicino al locale.