Guardiola perde la testa contro l'Al Hilal faccia a faccia con l'arbitro | Stai scherzando?

Un momento di pura tensione scuote il mondo del calcio: Guardiola, in preda alla rabbia, perde la testa davanti all’arbitro durante il match contro l’Al Hilal. Il fallo non fischiato a Doku al 97’ scatena lo scontro, portando l’allenatore a urlargli tutto in faccia prima dell’eliminazione dal Mondiale per Club. Un gesto che resterà nella memoria di tutti gli appassionati, ma cosa ha scatenato questa reazione così intensa? Continua a leggere.

Il fallo non fischiato a Doku al 97' fa esplodere di rabbia Guardiola prima dell'eliminazione dal Mondiale per Club contro l'Al Hilal: va verso l'arbitro e gli urla tutto in faccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

