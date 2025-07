Guida agli Europei femminili 2025

Domani inizia il grande torneo degli Europei Femminili 2025, un evento imperdibile che determinerà quale nazionale si aggiudicherà il titolo di regina d’Europa. Con oltre mezzo milione di biglietti venduti e 190 paesi pronti a trasmettere le emozioni, questa competizione promette spettacoli mozzafiato e sfide indimenticabili. Scopri tutto quello che c’è da sapere per vivere al massimo questa avventura calcistica femminile, un’occasione unica per tifare, sognare e lasciarsi conquistare dal talento delle protagoniste.

Domani cominciano gli Europei femminili. L'obiettivo, da qui al 27 luglio, quando si giocherà la finale al Jakob-Park di Basilea, è scoprire qual è la migliore Nazionale femminile d'Europa, titolo che al momento è in mano all'Inghilterra. A pochi giorni dall’inizio della manifestazione sono stati già venduti oltre mezzo milione di biglietti e 190 paesi si sono assicurati i diritti per trasmettere le 31 partite in diretta, con una stima di mezzo miliardo di telespettatori. Cresciuti, rispetto all'ultima edizione anche i premi totali (passati da 16 a 41 milioni di euro), con un massimo di 5 milioni (più del doppio rispetto a tre anni fa) per la Nazionale vincitrice. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Guida agli Europei femminili 2025

In questa notizia si parla di: europei - femminili - guida - agli

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le eliminatorie dei 3 metri femminili - Segui in diretta le eliminatorie dei 3 metri femminili ai Campionati Europei di Tuffi 2025! Le atlete stanno dando il massimo in vasca, con Kaja Skrzek attualmente in seconda posizione.

Dopo le delusioni negli ultimi due grandi tornei la Norvegia punta a fare decisamente meglio agli Europei sotto la guida della nuova ct. Una panoramica sulla squadra scandinava, con la rosa completa, la stella, la giocatrice da tener d'occhio, il calendari Vai su Facebook

Translate post Un altro prestigioso riconoscimento per L Football Siamo lieti e orgogliosi di far parte del network di esperti di The Guardian per Women's Euro 2025. Insieme ad altri media europei abbiamo contribuito alla realizzazione della Guida agli E Vai su X

Guida agli Europei di calcio femminile: Germania; Samorin 2025: Anteprima E Guida Completa Agli Europei Juniores Di Nuoto; Guida agli Europei di calcio femminile: Belgio.

Basket donne, l’Italia batte la Francia ed è bronzo agli Europei - Contro la Francia, nella finale valida per il terzo/quarto posto, finisce 69- Segnala ilsole24ore.com

Italia favolosa, vince il bronzo agli Europei femminili e torna sul podio dopo trent’anni: Francia KO - Una gara fantastica da parte delle ragazze di Coach Andrea Capobianco, che hanno subito superato la del ... fanpage.it scrive