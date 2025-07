Gli F-35 svizzeri e lo Zio Sam | quando paga Pantalone non funziona

Gli F-35 svizzeri e lo Zio Sam: una storia di alleanze, interessi e promesse non mantenute. Ricordate quando l’Italia ha deciso di puntare sul supercaccia americano, generando un acceso dibattito politico? Ora, tra questioni di pagamenti e impegni non rispettati, emerge un quadro complesso che mette in luce le sfide di governare alleanze strategiche. Ma cosa ci insegna questa vicenda sul nostro futuro militare?

Ve la ricordate la faccenda dell’acquisto italiano del supercaccia F-35 di produzione Usa per le nostre forze armate – che tanto rumore creò per lungo tempo tra partiti e schieramenti politici in Parlamento – finita con un primo contratto di fornitura da 90 esemplari più un secondo di ulteriori 25 per complessivi 32 miliardi di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gli F-35 svizzeri e lo Zio Sam: quando paga Pantalone non funziona

In questa notizia si parla di: svizzeri - paga - pantalone - funziona

Incidente con un'auto ucraina: ci pensa il Fondo di garanzia a (non) pagare.

Due svizzeri su tre tagliano la paga ai top manager - Largo successo del referendum promosso da un piccolo imprenditore scandalizzato dai bonus milionari. Si legge su ilgiornale.it