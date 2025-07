Filippo Baroncini | Sono in scadenza mi piacerebbe restare in UAE Focus sulle Classiche italiane sogno la Sanremo

Nel panorama ciclistico internazionale, Filippo Baroncini si distingue per il suo talento e la determinazione. Classe 2000, romagnolo di origine e campione del mondo U23 nel 2021, ha affrontato sfide e infortuni, ma il suo spirito competitivo resta intatto. Con il focus sulle classiche italiane e il sogno di salire sul palco di Sanremo, Filippo ambisce a consolidare il suo ruolo tra i grandi. La sua carriera è ancora tutta da scrivere, e il futuro si annuncia brillante.

In un panorama ciclistico in continua evoluzione, in cui la ricerca della performance si intreccia con la valorizzazione dei giovani talenti, Filippo Baroncini rappresenta uno degli interpreti più interessanti della nuova generazione italiana. Classe 2000, romagnolo di origine e campione del mondo U23 nel 2021, dopo alcune stagioni caratterizzate da sfortune e una serie di infortuni che non gli hanno consentito di trovare la giusta continuità, quest'anno sembra vivere il momento del rilancio e della conferma. Abbiamo raggiunto il portacolori della UAE Team Emirates a conclusione dei Campionati Italiani, chiusi al secondo posto nella prova a cronometro alle spalle di Filippo Ganna e sesto invece nella prova in linea.

Giro del Belgio 2025, Jenno Berckmoes vince la quarta tappa. Filippo Baroncini balza in vetta alla generale - Il Belgio si accende con emozioni e sorprese al Giro del Belgio 2025! Nella quarta tappa, Jenno Berckmoes conquista il traguardo in solitaria, regalando entusiasmo ai tifosi locali, mentre Filippo Baroncini si impone nella generale, salendo in vetta alla classifica.

Giro del Belgio 2025, Filippo Baroncini felice per il successo finale: “È un risultato importantissimo, sono contento di aver rispettato le aspettative mie e della squadra” Vai su X

Filippo Ganna domina ancora a cronometro: sesto titolo italiano, il quarto di fila! Filippo Baroncini secondo, Mattia Cattaneo terzo. Tra gli U23 vittoria per Davide Donati, seguito da Nicolas e Luca Giaimi. Tra le donne élite, bis di Vittoria Guazzini Vai su Facebook

Ciclismo, Baroncini, un tricolore con qualche rimpianto - Un sesto posto che lascia spazio a un pizzico di rimpianto per Filippo Baroncini, protagonista a Gorizia nel campionato italiano su strada. Si legge su corriereromagna.it

BARONCINI: «PRIMA O POI SPERO DI VINCERLO», CATTANEO: «CONTRO PIPPO C’È POCO DA FARE» - Erano i rivali più accreditati per Filippo Ganna ed effettivamente sono quelli che ci sono arrivati più vicino. Segnala tuttobiciweb.it