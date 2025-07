Corsa podistica non competitiva 6 alle 6 colazione da Leone un successo

Un entusiasmo travolgente ha caratterizzato la settima edizione della corsa podistica non competitiva "6 alle 6 colazione da Leone" ad Arezzo, svoltasi il 1 luglio 2025. Con una partecipazione record, l'evento non solo ha promosso uno stile di vita sano, ma ha anche raccolto ben 2.580 euro per il Calcit, sostenendo il servizio SCUDO. Un risultato che dimostra come comunità e solidarietà possano fare davvero la differenza.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Corsa podistica non competitiva "6 alle 6 colazione da Leone", un successo Si è svolta questa mattina la 7* edizione della corsa podistica non competitiva: " 6 alle 6 colazione da Leone" Numerosa la partecipazione che ha portato nelle casse del Calcit euro 2.580,00 destinati al sostegno del servizio SCUDO - servizio cure domiciliari oncologiche; questa importante somma è stata possibile grazie alla generosità di Leone caffetteria che ha offerto la colazione ed a PARTNER Forte dei Marmi che ha fornito gratuitamente le T-Shirt. «Un particolare grazie alla podistica di Arezzo per il supporto organizzativo, alla Croce Bianca di Arezzo ed alle sue volontarie presenti, ai volontari dell'ass. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa podistica non competitiva "6 alle 6 colazione da Leone", un successo

