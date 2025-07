Su che canale vedere in tv Sinner-Nardi oggi Wimbledon 2025 | orario preciso campo streaming

Scopri dove e come seguire in diretta l’emozionante esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2025, sfidando il connazionale Luca Nardi nel primo turno sul Court 1. Ti sveliamo il canale, l’orario preciso e tutte le info sullo streaming per vivere ogni punto di questa sfida azzurra. Non perdere l’occasione di tifare il nostro talento: ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere neanche un momento!

Jannik Sinner si appresta a fare il suo esordio a Wimbledon 2025, trovando oggi al primo turno sul Court 1 il connazionale Luca Nardi. Sarà dunque un derby azzurro ad aprire il percorso del numero uno al mondo sull’erba londinese dell’All England Club in questa nuova edizione dei Championships, con l’obiettivo di conquistare il quarto Slam in carriera (il primo lontano dal cemento). Sinner non arriva a Church Road nel migliore dei modi, dopo la rocambolesca sconfitta in finale al Roland Garros con Carlos Alcaraz e l’eliminazione agli ottavi sui prati di Halle contro Alexander Bublik, oltre all’improvvisa separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio proprio alla vigilia del Major inglese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sinner-Nardi oggi, Wimbledon 2025: orario preciso, campo, streaming

In questa notizia si parla di: sinner - nardi - wimbledon - canale

Sinner, il primo avversario a Wimbleon è Nardi: subito derby italiano (e ai quarti forse c'è Musetti). Sorteggiato il tabellone - Sinner si fa subito sentire a Wimbledon, affrontando il suo primo avversario nel torneo e aprendo un emozionante derby italiano contro Nardi.

Dove vedere in tv Sinner-Nardi, Wimbledon 2025: orario esatto, canale, streaming - Vai su X

Wimbledon 2025, Sinner-Nardi: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv Vai su Facebook

Wimbledon 2025, dove seguire in diretta streaming e tv Sinner, Musetti, Sonego, Nardi e i tennisti italiani?; Sinner-Nardi, derby italiano al 1° turno: quando si gioca e dove vederla; Quando gioca Sinner oggi contro Nardi a Wimbledon, orario e dove vedere tv.

Wimbledon, la diretta dei risultati: Sinner nel derby con Nardi. In campo anche Musetti e Cobolli. Da Zverev a Djokovic, i match dei big - Dopo l'epico match vinto da Carlos Alcaraz su Fabio Fognini, a Wimbledon è arrivato il momento di Jannik Sinner. Da ilmessaggero.it

L’esordio di Sinner a Wimbledon nel derby con Nardi. Oggi in campo otto italiani: programma e tv - Il numero uno del mondo è atteso dal derby con Luca Nardi, n. Lo riporta msn.com