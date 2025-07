Passioni in Tenuta inizia il conto alla rovescia

Sei pronto a immergerti in una serata di emozioni, cultura e sapori autentici? "Passioni in Tenuta" apre le porte alla magia del Passioni Festival, un evento imperdibile che unisce eccellenze enogastronomiche, attualità e approfondimenti culturali. Giovedì 3 luglio, alle 18:30, alla Tenuta di Frassineto, lasciati conquistare da incontri stimolanti e degustazioni indimenticabili: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato!

Arezzo, 1 luglio 2025 – È iniziato il conto alla rovescia per "Passioni in Tenuta", la serata evento ad ingresso libero del Passioni Festival all'insegna della cultura, dell'attualità e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, in programma giovedì 3 luglio alla Tenuta di Frassineto. Si comincia alle 18:30 con Stefano Pasquini e la presentazione del suo libro "La battaglia di Montaperti nella Divina Commedia", edito dall'Accademia degli Intronati. Dopo l'incontro con Pasquini è prevista una visita guidata alla barricaia della Tenuta e una degustazione di vini con buffet.

“Passioni in Tenuta”, super ospite Alan Friedman - Preparati a vivere una serata indimenticabile: giovedì 3 luglio, la Tenuta di Frassineto si trasformerà nel palcoscenico perfetto per “Passioni in Tenuta”, un evento che unisce cultura, attualità ed eccellenze italiane.

