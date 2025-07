Qualificazione obbligatoria per i manutentori | Bene la sicurezza ma non a colpi di nuove gabbie normative

Arezzo, 1 luglio 2025 – La sicurezza sul lavoro è una priorità fondamentale, ma le imprese si oppongono a un’ondata di nuove normative che rischiano di appesantire troppo il sistema. La qualificazione obbligatoria per i manutentori dei presidi antincendio, in vigore dal 25 settembre 2025, rappresenta un passo importante, ma è essenziale trovare un equilibrio tra tutela e praticità. È il momento di dialogare e di affrontare insieme questa sfida.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Tesei e Fabbroni (Confartigianato) "Le imprese non si tirano indietro, ma non possono continuare a pagare per ogni nuova norma" Dal 25 Settembre 2025 entrerà in vigore l'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori dei presidi antincendio, secondo quanto previsto dalla circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 19631 del 3 dicembre 2024. Un cambiamento che interessa non solo gli impiantisti, ma anche numerose micro e piccole imprese artigiane ovvero serramentisti, operatori del legno e del metallo che operano quotidianamente sulla sicurezza degli edifici.

