Assolti per il crac di Banca Marche delusi i risparmiatori beffati | Chi ha fatto fallire la banca?

Dopo anni di attesa e speranze deluse, la sentenza di assoluzione per i responsabili del crac di Banca Marche lascia aperti numerosi interrogativi. Chi ha realmente causato il dissesto finanziario che ha portato alla chiusura e svendita dell’istituto? La vicenda solleva un forte dibattito sulla responsabilità e sulla tutela dei risparmiatori, mettendo in evidenza come la giustizia, ancora una volta, possa sembrare distante dai bisogni dei cittadini.

ANCONA - Tutti assolti, ma allora di chi è la colpa del dissesto finanziario di Banca Marche che ha portato a chiudere e svendere l’istituto di credito regionale? La sentenza di Appello per Bianconi e Company fa discutere i risparmiatori beffati che hanno perso denaro. Era piĂą di 3mila le parti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

