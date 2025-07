Il coraggio gentile di chi arriva da lontano | l' africano Kwabwna trova portafogli e lo restituisce | FOTO

atto di integrità e umanità che illumina la nostra comunità. Kwabwna, con il suo gesto semplice ma prezioso, dimostra come il coraggio gentile possa unire e rafforzare i legami tra persone di diverse origini. È una testimonianza di speranza e rispetto, un esempio che ci invita a riflettere sul valore della solidarietà quotidiana. Un esempio che ci insegna che, anche nelle piccole azioni, risiede il vero cuore di una società civile.

Trova un portafogli per strada con documenti, carte di credito e una considerevole somma in contanti e lo consegna in Comune. É il gesto lodevole di Kwabwna, un ragazzo immigrato residente a Castel Volturno nel centro storico insieme alla sua famiglia. Lavora duramente spesso nell'ombra. Un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

