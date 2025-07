Inter fuori dal Mondiale per Club | niente 12 milioni! Ecco il bottino finale – TS

L’Inter si congeda dal Mondiale per Club con un’amara eliminazione agli ottavi, lasciando sul campo non solo una sconfitta per 2-0 contro il Fluminense, ma anche un cospicuo tesoretto di 12,2 milioni di euro. Nonostante l’assenza dai quarti, la società nerazzurra può comunque sorridere per altri traguardi e opportunità future. Un episodio che sottolinea quanto nel calcio, anche le sconfitte possano insegnare e aprire nuove strade.

L’Inter ha lasciato il Mondiale per Club perdendo 2-0 contro il Fluminense. Un’eliminazione che è costata alla società interista 12 milioni di euro, ma il bottino, alla fine dei giochi, non è comunque da buttare. ELIMINATI – Inter senza quarti e senza 12,2 milioni di euro. Nella serata italiana di ieri, i nerazzurri hanno perso 2-0 contro il Fluminense facendosi estromettere dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Dunque niente quarto con l’ex Simone Inzaghi, che questa notte ha battuto 4-3 ai tempi supplementari il Manchester City di Pep Guardiola. Adesso per la Beneamata riposo e poi si ripartirà verso la seconda parte di luglio per il ritiro pre-campionato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter fuori dal Mondiale per Club: niente 12 milioni! Ecco il bottino finale – TS

In questa notizia si parla di: inter - milioni - mondiale - club

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - La nuova Inter sta prendendo forma con cinque colpi in arrivo e oltre 100 milioni spesi. Il croato Sucic è solo il primo tassello di un ambizioso piano di rinnovamento.

? #Inter - Nella serata dell’eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club, ecco lo sbarco a Milano di Ange-Yoan #Bonny: domani mattina visite mediche per l’attaccante francese, che firmerà un contratto fino al 2030. Al #Parma 25 milioni @giokermus Vai su Facebook

Il Mondiale per club dell'Inter frutta 33 milioni di euro, i nerazzurri cominceranno la stagione 2025/2026 intorno al 20 di luglio: un mese abbondante dall'esordio in campionato con il Torino. #InterFluminense Vai su X

Inter, i ricavi dal Mondiale per Club: le cifre ufficiali per i nerazzurri; Inter, i ricavi al Mondiale per Club sono già 33 milioni di euro; Inter, la sfida col Fluminense vale oro: quanto vale qualificarsi ai quarti?.

Inter, cosa lascia il Mondiale per Club (e come è andato) - Pagelle, cosa è andato e cosa no dell'ultimo impegno di una stagione lunghissima per i nerazzurri Inter eliminata dal Flumi ... Secondo panorama.it

Mondiale per Club, Inter eliminata: quanti soldi perdono i nerazzurri - L'Inter di Cristian Chivu viene eliminata agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense: nerazzurri sconfitti per 2 a 0. Lo riporta spaziointer.it