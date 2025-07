L’OraSì ha scelto Auletta Linea verde in panchina

L’OraSì ha deciso di investire sul futuro con Andrea Auletta, il giovane talento classe 1995 scelto come nuovo allenatore. Dopo due anni a Cassino, Auletta si prepara a guidare una squadra innovativa, ricca di giovani promesse e un volto esperto straniero. La decisione segna un nuovo capitolo ambizioso per la società, che punta a risultati sorprendenti grazie alla freschezza e all’entusiasmo del suo nuovo tecnico. Un inizio che promette grandi emozioni.

Sarà Andrea Auletta il nuovo allenatore dell'OraSì. Il giovanissimo coach classe 1995, negli ultimi due anni alla Virtus Cassino in B Nazionale, è stato scelto dalla dirigenza giallorossa per iniziare un nuovo corso e avrà un roster dall'età media molto bassa e con uno straniero d'esperienza. Il coach 30enne è stato preferito a Marco Regazzi (con il quale non è mai nata una vera trattativa e ora destinato alla panchina di Fiorenzuola certa di essere ripescata in B Nazionale) e quella a Ravenna sarà la terza esperienza da capo allenatore, avendo esordito in questa veste due anni fa a Cassino. Con il club laziale ha conquistato la salvezza ai playout nel 2024 contro la Npc Rieti, società nella quale aveva allenato nelle giovanili, e lo scorso maggio si è salvato negli spareggi salvezza superando Ragusa.