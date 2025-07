Campagna abbonamenti Curva verso il sold out

La passione per il Cesena batte forte e la campagna abbonamenti sta vivendo un vero e proprio boom, con la curva ormai verso il sold out. Ma non temete: avanti, c’è ancora posto! In tutti i settori, inclusa la Curva Mare, la vendita libera partirà domani alle 9 e durerà fino alla vigilia della prima gara casalinga. Con già 5.268 abbonamenti pre-venduti, l’entusiasmo è alle stelle e il sogno di tifare insieme si avvicina sempre di più.

Avanti, c'è posto. Per tutti e in tutti i settori, Curva Mare compresa. Domani mattina a partire dalle 9 prenderà il via la fase di vendita libera degli abbonamenti del Cesena che proseguirà fino alla vigilia della prima partita casalinga di campionato. Si parte da un numero importante: 5.268, quello relativo alle tessere fin qui vendute in occasione della fase di prelazione e che da sole valgono quasi il 70% degli abbonamenti sottoscritti la scorsa stagione, quando il totale arrivò a quota 8.000. Entrando nello specifico, i sostenitori del Cavalluccio, avranno ancora ampie possibilità di scelta dei posti: in curva per esempio a ora restano disponibili circa 600 tagliandi, numero che pare però destinato a ridursi molto velocemente.

