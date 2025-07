Roberto Marcato si candida come governatore mentre cresce la voglia di corsa solitaria | Con me si stravince

Roberto Marcato si presenta come candidato governatore, forte di un consenso crescente e della determinazione a guidare il Veneto verso nuovi traguardi. Con una strategia che coinvolge i segretari di sezione e le istituzioni locali, si prepara a consolidare il suo ruolo, mentre cresce l’interesse per una corsa solitaria. Con il suo entusiasmo e la sua visione, promette di fare la differenza: il futuro del Veneto si costruisce oggi.

VENETO - Ha iniziato Treviso con la riunione autoconvocata dei segretari di sezione ieri sera (30 giugno) al K3, la storica sede del partito. Oggi ne parleranno al direttivo provinciale di Vicenza. A. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Roberto Marcato si candida come governatore (mentre cresce la voglia di corsa solitaria): «Con me si stravince»

IL RETROSCENA / Malumori nella Lega, che cerca di blindare subito la candidatura di Stefani a governatore. Dietro alle manovre del presidente di Forza Italia c’è chi vede sue ambizioni quirinalizie. Per il Carroccio il tema ora diventa trovare un ruolo a Zaia Vai su Facebook

