Baseball Palfinger che colpaccio! Preso il cubano Figueredo Cruz Ha vinto lo scudetto con Parma

Colpo di mercato della Palfinger. Dopo una stagione da assoluto protagonista col Parmaclima, campione d’Italia in carica, arriva in città il pitcher cubano Raymond Figueredo Cruz (nella foto): nato a L’Avana nel 1998, il lanciatore ha già dimostrato tutto il suo talento sia in patria che a livello internazionale. Dopo aver vinto l’Elite League con i Cazadores de Artemisia, ha fatto tappa in Messico e ha vestito i colori della nazionale caraibica nei Giochi Panamericani. Lo scorso anno è approdato nel nostro paese risultando decisivo nello scudetto del Parma, chiudendo la stagione con 7 vittorie in 9 incontri, con una media impressionante PGL di 2,14, con sole 42 valide concesse in 63 inning lanciati e una media battuta avversaria di soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it