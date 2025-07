Manchester City Al Hilal 3-4 | clamoroso a Orlando Inzaghi batte Guardiola e trascina ai quarti i sauditi!

Una notte di sorprese e emozioni a Orlando: il Manchester City, favorito sulla carta, viene sconfitto 4-3 ai supplementari dall’incredibile Al Hilal, sotto la guida di un incredibile Inzaghi. Un risultato che scuote il mondo del calcio internazionale, regalando ai sauditi la storica qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club. La partita resterà nella memoria come uno dei grandi colpi di scena della stagione.

Cosa è successo nella notte al Mondiale. In una serata ricca di suspense a Orlando, il Manchester City ha subito una clamorosa eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, battuto 4-3 dopo i tempi supplementari da un Al?Hilal mai domo. Manchester City Al Hilal, il match: City avanti, riprese e beffa al fotofinish. Bernardo Silva (centrocampista portoghese, 29?anni) ha aperto le marcature al 9' in seguito a un'azione confusa in area dei sauditi, con tanto di proteste per potenziale fallo di mano.