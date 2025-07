Osimhen Juventus Tuttosport | contatti diretti con l’entourage nelle ultime ore il nigeriano spinge per il trasferimento! Novità

Victor Osimhen torna a infiammare il calciomercato Juventus: nelle ultime ore, contatti diretti con il suo entourage e la volontà del nigeriano di trasferirsi in bianconero spingono le trattative. La sua determinazione si unisce all'interesse concreto della dirigenza, aprendo nuove prospettive per il futuro della squadra. Tutti gli aggiornamenti sul possibile arrivo dell’attaccante nel cuore della Juventus, che potrebbe rivoluzionare il prossimo mercato estivo. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le trattative.

Osimhen Juventus (Tuttosport): contatti diretti con l'entourage nelle ultime ore, il nigeriano spinge per il trasferimento! Tutti gli aggiornamenti. Victor Osimhen torna a essere un nome caldo per il calciomercato Juve. Il centravanti nigeriano, 26 anni, è finito nuovamente nel mirino della dirigenza bianconera, che ha avviato i primi contatti esplorativi con il suo entourage per valutare la fattibilità dell'operazione. Come riportato da Tuttosport, si tratta al momento di un sondaggio, ma con un segnale chiaro: la Juventus vuole farsi trovare pronta nel caso in cui si aprissero spiragli concreti.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - Victor Osimhen si conferma star del calcio turco, realizzando una doppietta nella finale di Coppa di Turchia contro il Trabzonspor, portando il Galatasaray alla vittoria.

Victor #Osimhen vorrebbe andare alla #Juventus. Ma al momento su questo fronte non ci sono stati passi in avanti. Il futuro del nigeriano è ancora tutto da scoprire. ? #TMW Vai su Facebook

Osimhen Juventus: contatti con l'entourage nelle ultime ore; Osimhen e Theo Hernandez contro la Juventus! L'incredibile possibilità al Mondiale per Club; Osimhen alla Juventus è quasi impossibile ora, quotate al 20% le possibilità di acquisto (Tuttosport).

Juventus, assalto a Osimhen: il sì del nigeriano e le cifre dell’affare col Napoli - I bianconeri fanno sul serio per il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli. Riporta calciomercato.it

Juventus-Osimhen, intensificati i contatti nel weekend. Le news di calciomercato - I bianconeri fanno sul serio per l'attaccante nigeriano, da sempre il primo obiettivo della dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. Secondo sport.sky.it