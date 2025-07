Scandicci Castello dell’Acciaiolo | Roccu u stortu con Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli

Preparati a vivere un'esperienza unica nel suggestivo Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, dove la Compagnia Teatrale Krypton presenta una nuova interpretazione di "Roccu u stortu" con Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli. Un appuntamento imperdibile che unisce tradizione, innovazione e magia in un contesto storico mozzafiato. Non perdere l'occasione di immergerti in questa straordinaria performance: ti aspettiamo per celebrare la cultura e lo spettacolo come mai prima d’ora.

La Compagnia Teatrale Krypton ne propone il riallestimento in una inedita versione proprio al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, dove Roccu u stortu nacque e diede il via alla prima edizione della rassegna estiva OpenCity L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci, Castello dell’Acciaiolo: «Roccu u stortu» con Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli

