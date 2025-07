Trump lancia Victory 45-47 il profumo del Presidente Usa

Il magnate e ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sorprende ancora, questa volta con un’idea brillante: il nuovo profumo “Victory 45-47”. Un’autentica celebrazione delle sue vittorie elettorali, rappresentata da una statua dorata simile a un Oscar sulla confezione. Un prodotto che incarna il suo stile audace e iconico, destinato a distinguersi nel mondo del lusso e della moda. La sua singolare fusione tra prestigio e personalità rende questo lancio un vero coup de théâtre nel panorama…

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promosso una nuova linea di profumo che presenta una sua statua dorata, simile a quella dell’Oscar, per celebrare le vittorie elettorali che lo hanno reso il 45 e il 47 presidente della Casa Bianca. A rendere il prodotto ancora più “trumpiano” è il packaging: la confezione sfoggia una statua dorata del presidente, simile a un Oscar, in completo elegante e con la scritta celebrativa “45-47”, a evocare sia il passato (45° presidente) sia il presente politico (47°). “Sono arrivate le fragranze Trump. Si chiamano ‘Victory 45-47’ perchè si concentrano sulla vittoria, la forza e il successo, sia per gli uomini che per le donne”, ha spiegato il presidente repubblicano sul suo account social Truth. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump lancia “Victory 45-47”, il profumo del Presidente Usa

