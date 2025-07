torneo delle contrade di querceta quercia ancora avanti e serve uno spareggio

Nel vibrante contesto del Torneo delle Contrade di Querceta, la Quercia si riconferma protagonista indiscussa, conquistando la sua settima semifinale consecutiva grazie a una rimonta emozionante. La sfida tra Ponte-Lucertola e Quercia-Ranocchio ha acceso gli entusiasmi: mentre il Ponte, già eliminato, si impone con una vittoria schiacciante, la Quercia dimostra resilienza e determinazione. La competizione è ancora aperta, e uno spareggio si rende ormai indispensabile per definire chi avanzerà .

Ponte-Lucertola 7-2 Partita che non aveva niente da dire con la Lucertola (nella foto) già qualificata e il Ponte già eliminato. Ponte che stravince con la tripletta di Bruccini, la doppietta di Cacioppo ed i singoli di Bresciani e Tabarrani. Accorciano Imbrenda e Lo Monaco. Quercia-Ranocchio 3-1 La Quercia, campione in carica, vince in rimonta e centra la 7° semifinale consecutiva. Bomber Chiaramonti, di forza, illude il Ranocchio, che incassa il pari, firmato da Rodriguez, su un rigore dubbio e crolla sul controbalzo in area di Leonardi e sulla punizione di Lossi. "Vittoria tutt’altro che semplice - dice Federico Benedetti -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net