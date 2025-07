Mercato la Vigor va sottotraccia | Ci piacerebbe mantenere Carnevale

Il mercato della Vigor, ancora sottotraccia, si sta svelando lentamente ma con decisione. Tra conferme e nuovi arrivi, il team rossoblu sta plasmando la propria rosa, mantenendo alta l’attenzione sui possibili sviluppi futuri. Con Roberto Moroni che si mostra cauto ma ottimista, le prossime settimane saranno decisive per conoscere il vero volto della formazione. In attesa di ulteriori novità, il futuro della Vigor promette di riservare sorprese entusiasmanti.

Altre novità di mercato attendono la Vigor nel corso della settimana. Il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni rimane prudente, ma qualcosa bolle in pentola. Di certo ci sono vari punti da chiarire, nello specifico il destino di alcuni giocatori. Le conferme di Pesaresi e Alonzi abbinate al ritorno di Balleello e all’acquisto di Braconi hanno dato una forma ben chiara all’attacco vigorino. Spesso si è parlato anche di Ferrara, Gabbianelli e Carnevale, giocatori già presenti in rosa lo scorso anno, tuttavia le prossime mosse del direttore sportivo potrebbero riservare dei colpi di scena. "Non è nostra intenzione partecipare a delle aste, lavoriamo con calma e in silenzio per evitare situazioni che andrebbero a svantaggiare la Vigor - spiega Moroni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato, la Vigor va sottotraccia : "Ci piacerebbe mantenere Carnevale"

In questa notizia si parla di: mercato - vigor - sottotraccia - piacerebbe

Le conferme arrivano, ma ai tifosi non basta. Prende quota Pandolfi. La Vigor cerca la svolta per incendiare il mercato - Le conferme arrivano, ma l'entusiasmo dei tifosi ancora non si placa: la Vigor cerca la svolta per infiammare il mercato.

Mercato, la Vigor va sottotraccia : Ci piacerebbe mantenere Carnevale.

Mercato, la Vigor va sottotraccia : "Ci piacerebbe mantenere Carnevale" - Le conferme di Pesaresi e Alonzi abbinate al ritorno di Balleello e all’acquisto di Braconi hanno dato una forma ben chiara all’attacco vigorino. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Vigor, occhio al mercato. Un rinforzo per l’attacco - MSN - Nonostante il maltempo la Vigor si è allenata a Pesaro, ma la notizia più rincuorante riguarda il buon esito dell’intervento a ... Come scrive msn.com