Il Forlì giovedì sera apre le porte Serata per aspiranti soci e sponsor

Il Forlì FC apre le porte di una serata speciale per aspiranti soci e sponsor, un'occasione unica per rafforzare i legami con il territorio e prepararsi al ritorno in terza serie. Giovedì alle 19, presso la sala ospitalità dello stadio Tullo Morgagni, si terrà un incontro dedicato a chi desidera sostenere e condividere la passione biancorossa. Un momento per crescere insieme e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Una iniziativa per aprire alle forze economiche della città in vista del prossimo campionato di serie C. Il Forlì Fc si prepara a tornare ad affrontare, dopo otto anni, la terza serie nazionale partendo dalla serata organizzata per questo giovedì con l'intenzione di rafforzare la società. Dalle ore 19, infatti, presso la sala ospitalità sita all'interno dello stadio Tullo Morgagni, la società biancorossa allestirà un incontro, con invito strettamente riservato, dedicato alle aziende forlivesi pronte a far parte della 'Famiglia Biancorossa', così come precisato dagli inviti spediti negli scorsi giorni a diverse realtà imprenditoriali della città.

