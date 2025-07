Wimbledon Mpetshi Perricard batte a 250 all’ora e perde pure il punto

Wimbledon, tra emozioni e sorprese, regala ancora una volta momenti indimenticabili. La prima giornata senza giudici di linea ha visto Mpetshi Perricard scagliare un servizio da quasi 250 km/h—ma, sorprendentemente, perdere il punto. L’episodio diventa simbolo delle tensioni e dell’incertezza di questo torneo unico. Ed è proprio in questi dettagli che si nasconde la magia del tennis, pronta a regalare altre emozioni da vivere fino all’ultimo colpo.

La prima giornata di Wimbledon ( senza giudici di linea ) regala come al solito qualche chicca. È una di quelle partite che rimarrà negli annali del tennis mondiale, non solo perché il francese Mpetshi Perricard ha sparato un servizio da quasi 250 Kmh (nonostante ciò ha perso il punto), ma anche per la reazione di Taylor Fritz che ha recuperato sotto due set a zero, ha ribaltato il match che alle 23 si è dovuto fermare la rimonta per oscurità. Si riprenderà oggi: Il servizio da Tgv – Cosa corre a 250 kmh? Immaginate una Ferrari F40 o una Lamborghini Aventador, due tra le auto sportive più iconiche e veloci al mondo, che raggiungono rispettivamente velocità massime di circa 324 kmh e 350 kmh. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it