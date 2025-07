Lario Reti Holding premiata da Arera con 3,2 milioni di euro per la qualità del servizio

Lario Reti Holding brilla ancora una volta, ricevendo 8 prestigiosi premi da Arera, l’autorità di regolazione di energia, reti e ambiente. Con un riconoscimento totale di 32 milioni di euro, questa conquista conferma il costante miglioramento nel servizio idrico gestito dall’azienda, che si impegna ogni giorno per offrire qualità tecnica e commerciale ai propri utenti. Un risultato che rafforza la fiducia dei cittadini e sottolinea l’eccellenza del settore.

