Terremoto gli esami di maturità continuano

Nonostante la recente scossa di terremoto, gli esami di maturità a Napoli proseguono senza intoppi. Le verifiche svolte dagli istituti scolastici e dalla Città Metropolitana attestano che non ci sono criticità che possano ostacolare il corretto svolgimento delle prove. La sicurezza e il rispetto delle procedure rimangono prioritari, permettendo agli studenti di affrontare questa importante tappa con serenità e determinazione.

"Da verifiche eseguite presso gli istituti scolastici da parte della Città Metropolitana di Napoli, non sono state rilevate criticità che possano impedire il prosieguo delle attività delle Commissioni degli esami di maturità". È quanto si apprende dalla Prefettura di Napoli, dopo la scossa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: maturità - esami - terremoto - continuano

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.6, è stata avvertita a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei alle 12:47. Il sisma ha avuto epicentro nella zona di Bacoli, ma è stata avvertita in numerosi quartieri di Napoli, come al Centro direzionale e alla Ferrovia. A Vai su Facebook

Terremoto Campi Flegrei, nessuna criticità: via libera per gli esami di maturità; Terremoto a Napoli oggi, scossa di magnitudo 4.6: la più forte di sempre nei Campi Flegrei. Treni in tilt. Ma le verifiche danno l'ok alla maturità; Terremoto, l'annuncio del Comune di Napoli: “Nessun danno”.